Marling: Palettenstapel in Brand geraten

Marrling – Die Freiwillige Feuerwehr Marling wurde am Samstagabend kurz nach 20.30 Uhr über die Landesnotrufzentrale in die Gampenstraße zwischen Marling und Tscherms gerufen. Ein im Freien stehender Stapel mit Paletts war aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Die Feuerwehr Marling rückte unverzüglich mit zwei Fahrzeugen aus. Die Wehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und ein danebenstehender Metallcontainer gekühlt. Um 21.45 Uhr war der Einsatz der 15 an den Löscharbeiten beteiligten Feuerwehrleute beendet. Vor Ort waren auch die Carabinieri von Schenna.