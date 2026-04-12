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Zahl der Toten könnte noch steigen

Massenpanik in Burganlage in Haiti forderte viele Tote

Sonntag, 12. April 2026 | 03:45 Uhr
kerze sym
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Von: APA/Reuters

Mindestens 30 Menschen sind am Samstag (Ortszeit) bei einer Massenpanik im ländlichen Norden Haitis ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden mit. Jean Henri Petit, Leiter des Zivilschutzes im Departement Nord von Haiti, sagte, die tragischen Vorfälle hätten sich in der Zitadelle von La Ferrière ereignet, einer Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert, die kurz nach der Unabhängigkeit Haitis von Frankreich erbaut wurde. Die Zahl der Toten könnte noch steigen, wurde gewarnt.

Die Festung ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen Haitis. Sie war laut Petit am Samstag mit Schülern und Besuchern überfüllt, die gekommen waren, um an den jährlichen Feierlichkeiten an dieser UNESCO-Weltkulturerbestätte teilzunehmen. Petit sagte, die Massenpanik habe sich am Eingang des Geländes ereignet, und der Regen habe die Katastrophe noch verschlimmert.

Der haitianische Premierminister Alix Didier Fils-Aimé erklärte in einer Stellungnahme, er “spräche den Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus und versichere ihnen seine tiefe Verbundenheit in dieser Zeit der Trauer und des großen Leids”. Er fügte hinzu, dass “viele junge Menschen” an den Feierlichkeiten in der Zitadelle teilgenommen hätten. Wer genau die Todesopfer sind, war zunächst nicht bekannt.

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