Massenschlägerei: Bereits zehn Beteiligte identifiziert

Bozen – Mittlerweile sind bereits zehn mutmaßliche Teilnehmer an der Massenschlägerei am vergangenen Wochenende auf dem Obstplatz in Bozen identifiziert worden. Bislang war immer von acht Identifizierten die Rede.

Die Ordnungskräfte ermitteln trotzdem weiter, um noch andere Beteiligte auszuforschen.

Die Staatsanwaltschaft geht vom Verdacht der Schlägerei und Körperverletzung aus.