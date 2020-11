Massentest: Jugendliche rufen zur Teilnahme auf – VIDEO

Bozen – In Zusammenarbeit mit jungen Menschen hat die Fachstelle Jugend des Forum Prävention ein Video erstellt, in dem sie sich für die Teilnahme am landesweiten Corona Test aussprechen.

Besonders Oberschüler und Studenten gehören zu den Hauptleidtragenden der aktuellen Situation. Im Video „füreinander“ zeigen sie einmal mehr auf, dass ihnen trotz ihres ausgeprägten Freiheitsdrangs wichtig ist, altruistisch und im Sinne des Gemeinwohls zu handeln.

“Das Video zeigt, dass Kampagnen möglich sind, die ohne Angst- und Drohbotschaften, Menschen motivieren. Zuversicht und Beteiligung entsteht durch Einbindung und Nutzung der Kompetenzen, die viele Menschen haben, um diese Krise zu bewältigen. Gerade junge Menschen wollen mitgestalten, gehört und miteingebunden werden”, so das Forum Prävention.

Das Forum Prävention ruft alle Südtiroler auf, beim Massentest diese Woche teilzunehmen. “Je mehr Menschen teilnehmen, desto eher kann der Druck auf das Gesundheitssystem abnehmen und ein Zurück zur Normalität inklusive Schulöffnungen stattfinden.”