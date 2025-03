Maturaball in Bozen: Dürfen Unter-16-Jährige nur mit Eltern rein?

Von: luk

Bozen – Der bevorstehende Maturaball “Wissnight” des deutschen Wissenschaftlichen Gymnasiums in Bozen steht vor einer möglichen Regeländerung: Während in der Vergangenheit auch 14- und 15-Jährige teilnehmen durften, könnten nun strengere Vorschriften gelten. Grund dafür sind jüngste Vorfälle mit Alkoholmissbrauch unter Minderjährigen bei Festen in Südtirol.

Nach einem Großeinsatz der Rettungskräfte bei einer Party in Sarntal wird erwartet, dass Bürgermeister Renzo Caramaschi bis zum 26. März eine neue Verordnung erlässt. Eine der laut der Nachrichtenagentur Ansa diskutierten Maßnahmen: Unter-16-Jährige dürften nur noch in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Das würde die Organisatoren vor große Herausforderungen stellen: Für den Ball an diesem Samstag in der Messe Bozen wurden bereits zwischen 250 und 300 Eintrittskarten an unter-16-Jährige verkauft.

Strengere Sicherheitsmaßnahmen

Neben der Entscheidung des Bürgermeisters wird auch Quästor Paolo Sartori eine Anordnung zur Sicherheitslage erlassen. Dabei geht es um die Anzahl der Polizeikräfte, Sicherheitspersonal und erwachsene Aufsichtspersonen in der Diskothek der Veranstaltung.

Sicher ist bereits, dass am Eingang und innerhalb der Messehalle verstärkte Kontrollen stattfinden werden, um exzessiven Alkoholkonsum zu verhindern. Denn die Abgabe von Alkohol an unter 16-Jährige stellt eine Straftat dar.