MeBo: Vier Raser verlieren Führerschein

Bozen – Die Straßenpolizei hat auf der Schnellstraße MeBo verschärfte Kontrollen durchgeführt. Vier Führerscheine wurden allein am Montagabend eingezogen – wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Die Betroffenen hatten das Tempolimit von 90 Stundenkilometern um mehr 40 km/h überschritten. In einem Fall hat das Radargerät sogar eine Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometern aufgezeichnet.

In zwei Fällen handelte es sich um Führerscheinneulinge, die sich nicht an das Tempolimit hielten. Ihnen wird die doppelte Zahl an Führerscheinpunkten abgezogen.

Nach dem Lockdown verkehren auch auf Südtirols Straßen wieder mehr Fahrzeuge. Gleichzeitig stellt Straßenpolizei eine gewisse Tendenz fest, die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu missachten.