Medikamente im Brunecker Spital gestohlen

Von: mk

Bruneck – Nach einer Reihe von Diebstählen von Medikamenten im Brunecker Krankenhaus haben die Carabinieri den Täter identifiziert und angezeigt. Der 30-jährige Mann aus der Gegend wird des wiederholten Diebstahls bzw. Diebstahlversuchs von Beruhigungs- und Schlafmitteln beschuldigt.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann im Februar diesen Jahres mehrfach in den Bereich der Operationssäle im zweiten Stock des Krankenhauses eingedrungen sein und Medikamente entwendet haben. Weil er sich im März zu den Operationssälen nicht mehr Zutritt verschaffen konnte, versuchte er zweimal am Abend, über die interne Rohrpost Benzodiazepine zu erhalten, was jedoch fehlschlug.

Der bereits polizeibekannte Täter konnte durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras im Krankenhaus identifiziert werden.

Die Carabinieri haben den Mann wegen Diebstahls und versuchten schweren Diebstahls angezeigt.