Mehr als 140 Tote durch Taifun “Kalmaegi” auf Philippinen

Donnerstag, 06. November 2025 | 08:55 Uhr
APA/APA/AFP/JAM STA ROSA
Von: APA/AFP

Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Taifun “Kalmaegi” auf mehr als 140 gestiegen. Nach Angaben des Zivilschutzes starben 114 Menschen, die Behörden in der Provinz Cebu registrierten weitere 28 Todesfälle. 127 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge zudem vermisst.

Taifun “Kalmaegi” hatte am Dienstag auf den Philippinen gewütet. Auf der Insel Cebu wurden ganze Ortschaften überflutet. “Kalmaegi” zog mit Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde übers Land, teilweise wurden Böen von bis zu 180 Stundenkilometern gemessen. Im Laufe der Woche soll Taifun “Kalmaegi” Vietnam erreichen.

