Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mehr als 4.000 Erdbebentote in Venezuela
Unter den Trümmern werden weiter tausende Menschen vermisst

Mehr als 4.000 Erdbebentote in Venezuela

Samstag, 11. Juli 2026 | 01:03 Uhr
Unter den Trümmern werden weiter tausende Menschen vermisst
APA/APA/AFP/MARTIN BERNETTI
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Gut zwei Wochen nach dem schweren Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 4.000 gestiegen. Bisher seien 4.118 Todesopfer gemeldet worden, teilte am Freitag Parlamentspräsident Jorge Rodríguez mit. Die Zahl der Verletzten liege bei 16.740. Zudem werden noch immer tausende Menschen vermisst, zu deren genauer Zahl machte die Regierung aber weiter keine Angaben.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte die Zahl der Vermissten bei bis zu 50.000 liegen. Andere Schätzungen gehen eher von einer Zahl nahe 10.000 aus. So oder so ist zu befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch deutlich steigen wird. Die beiden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. Am schwersten betroffen ist der nördlich der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira mit der gleichnamigen Hafenstadt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
Kommentare
67
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
56
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
54
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Kommentare
50
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
47
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 