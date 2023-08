Mehr Gewalt in Südtirol

Bozen – Die Polizei hat in Südtirol in den ersten Monaten des laufenden Jahres deutlich mehr Gewaltdelikte registriert. Das hat die Bozner Quästur bekannt gegeben.

Demnach ist die Zahl von Körperverletzungen, Prügeleien und Drohungen, die zur Anzeige gebracht wurden, im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr um über 30 Prozent gewachsen.

Besonders unter Jugendlichen komme es vermehrt zu gewaltsamen Vorfällen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Zahl der Raubüberfälle gestiegen.

Gleichzeitig steht ein Wechsel an der Spitze der Quästur an. Andrea Valentino ist seit gestrigem Dienstag Nachfolger von Giancarlo Pallini und damit neuer Quästor in Bozen.

Valentino stammt ursprünglich aus Neapel und ist 62 Jahre alt. Der gelernte Jurist war zuvor in seiner Laufbahn bereits Quästor in Alessansria, Pavia und Lecce. Außerdem stand er in Mailand und in Como im Dienst, wo er zum Teil wichtige Ämter innehatte.

Vor allem in Mailand hat Valentino Erfahrung in Zusammenhang mit Gewalt in Fußballstadien und bei öffentlichen Kundgebungen gesammelt.

Pallini zieht hingegen nach Rom und übernimmt dort einen Auftrag in einem Ministerium.