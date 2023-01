Mehr Strafprozesse in Südtirol

Bozen/Trient – Sowohl im Trentino als auch in Südtirol haben Strafprozesse vor Gericht zugenommen. Die Anzahl der abgeschlossenen Verfahren ist hingegen leicht zurückgegangen. Dies teilte der Präsident des Berufungsgerichts in Trient, Luciano Spina, in seinem Bericht bei der Eröffnung des Gerichtsjahrs 2023 mit.

Bei den Zivilprozessen ist die Anzahl mit 788 neuen Verfahren im Vergleich zu 747 in der vorhergehenden Periode hingegen relativ stabil geblieben. Während zuletzt 863 Verfahren abgeschlossen werden konnten, waren es im vergangenen Gerichtsjahr 889.

Insgesamt wurden in der vergangenen Periode weniger Rechtsstreitigkeiten in das Register eingetragen als in der Periode zuvor. Waren es im Jahr 2021 noch 25.505, sind es zuletzt 20.569 gewesen.

Auch am Jugendgericht ist die Zahl rückläufig.