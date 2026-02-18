Mehrere Schwerstverletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

Von: apa

Die kritische Lawinensituation in Tirol hat Mittwochvormittag zu mehreren Lawinenabgängen mit offenbar drei schwerstverletzten Wintersportlern geführt. In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel wurde eine im freien Skiraum verschüttete Person aus den Schneemassen geborgen. Sie wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch in Fiss im Bezirk Landeck und im Navistal gingen Schneebretter ab. Bei zwei Verschütteten waren Reanimationsversuche im Gange.

Über die Identität der Schwerstverletzten war vorerst nichts bekannt. Der Lawinenabgang in Kirchberg ereignete sich außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen, und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn “Brunn” im Bereich Pengelstein. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber. Die Identität der reanimierten Person war vorerst nicht bekannt. Weitere Wintersportler wurden nicht verschüttet.

Zu einem Lawinenabgang kam es Mittwochvormittag unterdessen auch im Bereich der Adlerroute, einer gesperrten Skiroute, in Fiss. Zwei Wintersportler wurden dabei erfasst und verschüttet, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei einer Person war noch eine Reanimation im Gange, die andere wurde offenbar verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die Suchaktion konnte indes beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.

Kritische Lawinensituation

Am frühen Nachmittag ging laut Exekutive auch im Navistal, einem Seitental des Wipptals, im Bezirk Innsbruck-Land ein Schneebrett ab. Dabei wurde ein Alpinist verschüttet und geborgen. Auch hier versuchten Rettungskräfte eine Reanimation an Ort und Stelle.

Drei Schneebretter gingen unterdessen auch im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal ab. Dabei wurde aber niemand erfasst und verschüttet, der Sucheinsatz konnte beendet werden.

In Nordtirol herrschte am Mittwoch in höheren Lagen teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. In den betroffenen Gebieten im Zillertal und in Kirchberg lag aber eine niedrigere Warnstufe vor.