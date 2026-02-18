Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mehrere Schwerstverletzte nach Lawinenabgängen in Tirol
In Tirol herrscht weiter eine kritische Lawinensituation

Mehrere Schwerstverletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 14:25 Uhr
In Tirol herrscht weiter eine kritische Lawinensituation
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/JFK
Schriftgröße

Von: apa

Die kritische Lawinensituation in Tirol hat Mittwochvormittag zu mehreren Lawinenabgängen mit offenbar drei schwerstverletzten Wintersportlern geführt. In Kirchberg im Bezirk Kitzbühel wurde eine im freien Skiraum verschüttete Person aus den Schneemassen geborgen. Sie wurde reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch in Fiss im Bezirk Landeck und im Navistal gingen Schneebretter ab. Bei zwei Verschütteten waren Reanimationsversuche im Gange.

Über die Identität der Schwerstverletzten war vorerst nichts bekannt. Der Lawinenabgang in Kirchberg ereignete sich außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen, und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn “Brunn” im Bereich Pengelstein. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber. Die Identität der reanimierten Person war vorerst nicht bekannt. Weitere Wintersportler wurden nicht verschüttet.

Zu einem Lawinenabgang kam es Mittwochvormittag unterdessen auch im Bereich der Adlerroute, einer gesperrten Skiroute, in Fiss. Zwei Wintersportler wurden dabei erfasst und verschüttet, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei einer Person war noch eine Reanimation im Gange, die andere wurde offenbar verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die Suchaktion konnte indes beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.

Kritische Lawinensituation

Am frühen Nachmittag ging laut Exekutive auch im Navistal, einem Seitental des Wipptals, im Bezirk Innsbruck-Land ein Schneebrett ab. Dabei wurde ein Alpinist verschüttet und geborgen. Auch hier versuchten Rettungskräfte eine Reanimation an Ort und Stelle.

Drei Schneebretter gingen unterdessen auch im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal ab. Dabei wurde aber niemand erfasst und verschüttet, der Sucheinsatz konnte beendet werden.

In Nordtirol herrschte am Mittwoch in höheren Lagen teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. In den betroffenen Gebieten im Zillertal und in Kirchberg lag aber eine niedrigere Warnstufe vor.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
98
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
44
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
29
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Kommentare
24
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 