Mehrere Unfälle und Fahrzeugbergungen prägten Silvesternacht

Bozen – Mehrere Unfälle und Einsätze prägten die Silvesternacht und den Neujahrsmorgen. Im ganzen Land mussten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren zu insgesamt 60 technischen Einsätzen ausrücken.

Da es am Silvesterabend und in der Nacht vom alten auf das neue Jahr in fast dem ganzen Land schneite, handelte es sich bei den meisten Einsätzen um Fahrzeugbergungen und kleineren Verkehrsunfällen, von denen die meisten glücklicherweise glimpflich ausgingen. Darüber hinaus wurden einige Brandwachen durchgeführt.

Leider eine Ausnahme bildete ein Verkehrsunfall, der sich am Silvesterabend kurz vor 20.00 Uhr auf der Ahrntaler Straße Richtung Gais ereignete. Eine verletzte Person musste von den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Georgen, die von ihren Kollegen aus Bruneck unterstützt wurden, mittels hydraulischem Bergegerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle sechs Fahrzeuginsassen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge, darunter drei Kinder, wurden ins Krankenhaus Bruneck eingeliefert.

Auf der Weinstraße kam es auf der Höhe des Minigolfplatzes von Tramin zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor 22.00 Uhr rammte ein Pkw einen Lichtmast. Dabei wurde eine Person verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Unterland wurde die Person ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Auf der Brennerstraße in Sterzing bei der Einfahrt Wiesen kam hingegen gegen 17.00 Uhr ein Fahrzeug von der Straße ab und geriet auf die Verkehrsinsel. Das Fahrzeug musste mittels Kranfahrzeug geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.