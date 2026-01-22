Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran in Spanien
Der Zugverkehr in Spanien kommt nicht aus den Schlagzeilen

Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran in Spanien

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 13:39 Uhr
Der Zugverkehr in Spanien kommt nicht aus den Schlagzeilen
APA/APA/AFP/CRISTINA QUICLER
Von: APA/AFP

Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Kran im Südosten Spaniens seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit.

Am Sonntag hatte es bei einem Zugsunglück nahe dem südspanischen Ort Adamuz mehr als 40 Todesopfer gegeben. Am Dienstag ereignete sich ebenfalls in Südspanien ein Zugsunglück mit einem Toten und Dutzenden Verletzten.

