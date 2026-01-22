Passagierin erlebt Schock im Zug: Plötzlich entblößt er sich

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen einen Mann (34) wegen obszöner Handlungen angezeigt. Der Vorfall ereignete sich vor einigen Wochen während einer Zugfahrt, als sich der Mann einer Reisenden gegenübersetzte und sie durch sexuell aufdringliches Verhalten belästigte. Unter andere soll er sich entblößt haben.

Die Frau wandte sich nach dem Vorfall an die Bahnpolizei (Polfer) und erstattete Anzeige. Aufgrund ihrer detaillierten Angaben sowie der Auswertung von Videoaufnahmen aus dem Bahnhof und dem Zug konnte der Tatverdächtige rasch identifiziert werden. In den darauffolgenden Wochen wurde der Mann eindeutig ausgeforscht und von der Geschädigten wiedererkannt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger aus Südtirol, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Er wurde auf freiem Fuß wegen obszöner Handlungen an einem öffentlich zugänglichen Ort angezeigt.

Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das Verfahren läuft. Es gilt die Unschuldsvermutung.