„Erfolgreich regional“

Qualität sichtbar machen

Montag, 09. März 2026 | 00:01 Uhr
Hotel Jägerhof - Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Überall
Von: First Avenue

Wer heute essen geht, interessiert sich nicht nur für den Geschmack. Immer mehr Gäste möchten wissen, woher Fleisch, Gemüse oder Käse stammen und unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurden. Genau hier setzt das Beratungsangebot „Erfolgreich regional“ an.

Seit November begleitet das Programm Südtiroler Hotels, Restaurants und Gasthäuser dabei, heimische Produkte bewusster einzusetzen und ihre Herkunft klarer zu kommunizieren. Ziel ist es, regionale Kreisläufe zu stärken und Wertschöpfung im Land zu halten.

Mehr Transparenz für Gäste

Die Regio-Experten Egon Heiss, Reinhard Steger und Thomas Kostner sowie die Regio-Expertin Margit Mair analysieren Speise- und Menükarten, Abläufe und Kommunikation in den teilnehmenden Betrieben und erarbeiten konkrete Maßnahmen. Reinhard Steger beschreibt den Wandel in der Gastronomie: „Früher ging es beim Essen um den Genuss. Auch heute geht es um den Genuss, aber ergänzend möchten viele Menschen wissen, woher Lebensmittel kommen, was die Zusammensetzung ist.“ Für Gäste bedeutet das mehr Orientierung, für Betriebe die Chance, Qualität sichtbar zu machen.

Hotel Oberwirt – Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Überall

 

Regionalität in Küche und Karte

Thomas Kostner erzählt aus der Praxis „In jedem Betrieb ist die Ausgangslage anders. Bei einem arbeiten wir mehr an der Speisekarte, beim anderen geht es darum, die Arbeitsabläufe in der Küche zu optimieren. Das bedeutet zum Beispiel, heimische Produkte haltbar zu machen, um sie als Marmeladen, Kompotte oder eingelegt ganzjährig verfügbar zu haben.“ In den Beratungen zeigt sich, dass viele Häuser bereits stark auf heimische Produkte setzen. Kostner beobachtet: „Oft kommt diese Information nicht zum Gast, denn für den Betrieb ist es normal.“ Das Programm unterstützt deshalb nicht nur bei Einkauf oder Organisation, sondern oft auch bei der Frage, wie Regionalität verständlich erzählt werden kann – auf der Speisekarte, im Gespräch oder digital.

Eine Anmeldung ist für interessierte Gastgeber weiterhin möglich unter tourismut.com/erfolgreich-regional.

Thomas Kostner – Foto: © Südtirol Kurse
Hotel Oberwirt – Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Überall

