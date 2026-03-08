Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Flucht nach Freigang

Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht

Sonntag, 08. März 2026 | 09:34 Uhr
Gefängnis Bozen
LPA/Tiberio Sorvillo
Von: mk

Bozen – Die Ordnungskräfte fahnden in Südtirol aktuell nach einem 24-Jährigen, der nach einem Freigang nicht in das Bozner Gefängnis zurückgekehrt ist. Für die Haftanstalt in der Dantestraße handelt es sich bereits um den dritten Vorfall dieser Zeit innerhalb weniger Monate.

Der junge Mann, der aufgrund verschiedener kleinkrimineller Vergehen eine mehrmonatige Haftstrafe abbüßt, hätte am Freitag zur Arbeit erscheinen sollen. Im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms war er für die Reinigung in Kindergärten sowie für gemeinnützige Aufgaben im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen eingeteilt. Doch am Arbeitsplatz kam der gebürtige Marokkaner nie an – stattdessen hatte er den Freigang zur Flucht genutzt.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, handelt es sich um die dritte Flucht aus dem Bozner Gefängnis innerhalb weniger Monate ist.

Erst im vergangenen August hatten zwei Insassen für Schlagzeilen gesorgt, als ihnen der Ausbruch aus der Haftanstalt gelang. Während einer der Flüchtigen kurz darauf in Meran gestellt werden konnte, entwickelte sich die Suche nach seinem Komplizen zu einer internationalen Fahndung: Er wurde erst Wochen später von der französischen Gendarmerie in der Nähe von Menton festgenommen.

Die Ordnungskräfte haben unmittelbar nach dem Verschwinden des 24-Jährigen alle notwendigen Maßnahmen zur Fahndung eingeleitet.

© 2026 First Avenue GmbH
 