Meister Petz streift in Lana herum

Lana – Bei Lana soll Meister Petz herumstreifen. Wie das Tagblatt Dolomiten am Samstag berichtet, soll der Bär am oberen Braunsbergweg in Richtung hintere Gaulschlucht präsent sein. Dort werden immer wieder Exkremente und Spuren entdeckt.

Wie Bürgermeister Harald Stauder erklärt, sei vermutlich das gleiche Tier auch in Richtung Vigljoch unterwegs. Gesichtet wurde der Bär offenbar aber noch nie.

Stauder betont, dass Panik nicht angebracht sei, allerdings ruft er die Bevölkerung und Urlaubsgäste zur Vorsicht auf.