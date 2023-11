Meran: 15-jähriger Schüler mit Messer verletzt

Meran – In Meran ist es in den vergangenen Tagen auf dem Parkplatz in der Wolf-Straße während der Mittagspause zu einem bedenklichen Zwischenfall gekommen. Ein 15-Jähriger wurde von einem anderen Schüler mit einem Messer an der Hand verletzt.

Der Schüler wollte mit dem Messer offenbar vor anderen angeben. Auch er ist noch minderjährig. Der Verletzte musste mit mehreren Stichen an der Hand genäht werden. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von 14 Tagen.

Die Mutter des verletzten Schülers hat Anzeige erstattet. Laut einer Rekonstruktion hat es sich zwar um keinen Angriff im eigentlichen Sinn gehandelt, dennoch wirkt der beschriebene Ablauf der Ereignisse wenig beruhigend.

Offenbar soll sich der Schüler mit dem Messer dem 15-Jährigen genähert und ihn belästigt haben. Lachend stupste er ihm in die Hüfte. Der 15-Jährige wollte sich entfernen, doch im selben Moment bewegte sich auch der Schüler mit dem Messer ruckartig. Dabei wurde der 15-Jährige mit dem Messer am Zeige- und Ringfinger der rechten Hand verletzt.

Auch wenn der Jugendliche nicht mit Absicht verwundet wurde, werde ein solches Verhalten in der Regel immer als vorsätzlich gewertet, erklären die Carabinieri gegenüber Südtirol News.

Die Schulleiterin sei eingeschritten, als der 15-Jährige zur Schule zurückgekehrt sei. Der Schüler mit dem Messer soll unterdessen weggerannt sein, als er die Carabinieri sah. Offenbar gibt es zwei Zeugen des Vorfalls. Der 15-Jährige wurde ins Meraner Krankenhaus gebracht.