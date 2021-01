Meran: 47-Jähriger wegen versuchten Mordes verhaftet

Meran – Die Carabinieri haben einen Mann wegen versuchten Mordes verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Der Mann wurde auf frischer Tat ertappt.

Der Vorfall hat sich am Mittwochabend am Bahnhof gegen 18.30 Uhr zugetragen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Bangladesch, der offiziell in Mals ansässig ist, aber in Wirklichkeit über keine feste Unterkunft verfügt.

Offenbar ist es zu einem Streit aus nichtigen Gründen mit einem 47-Jährigen aus dem Irak gekommen. Der ältere Mann soll zu viel getrunken haben. Der 21-Jährige versuchte, ihn zu beruhigen.

Doch der 47-Jährige flippte völlig aus und stach auf das Opfer zweimal mit einem Messer im Bereich des Halses ein.

Die Carabinieri konnten den Angreifer kurze Zeit später aufhalten. Der Verletzte wurde hingegen ins Meraner Krankenhaus gebracht. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von rund 20 Tagen. Glücklicherweise waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Der mutmaßliche Messerstecher ist bereits aktenkundig. Der Mann ist offiziell in Meran ansässig, verfügt allerdings über keine feste Unterkunft.

Am Freitag wird der 47-Jährige dem Haftprüfungsrichter vorgeführt. Der Vorwurf lautet deshalb auf versuchten Mord, weil mit dem Messer auf eine besonders empfindliche Stelle gezielt worden war, was unter Umständen auch den Tod des 21-Jährigen zur Folge gehabt haben könnte.

Sowohl das Opfer als auch der mutmaßlich Täter verfügen über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Die Carabinieri verschärfen in Meran die Kontrollen nach dem Vorfall.