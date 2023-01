Meran: Alida Glazio feiert 100. Geburtstag

Meran – Am vergangenen Freitag feierte die ehemalige Grundschullehrerin Alida Glazio ihren 100. Geburtstag.

Die Meranerin Alida Glazio arbeitete als Übersetzerin und dann als Grundschullehrerin in Obermais, wo sie den Kindern in bester Erinnerung geblieben ist, so sehr, dass gleich mehrere von ihnen sie am Freitag angerufen haben, um ihr alles Gute zu wünschen. Nach ihrer Pensionierung war Frau Glazio ehrenamtlich tätig und widmete einen Großteil ihrer Freizeit der Betreuung der Gäste des Untermaiser Seniorenheims. Sie lebt jetzt in ihrer Wohnung und wird von einer Pflegerin liebevoll umsorgt.

Bei der Geburtstagsfeier mit dabei war auch der Sozialstadtrat Stefan Frötscher. Er überbrachte der Jubilarin einen Blumenstrauß und die Glückwünsche der gesamten Gemeindeverwaltung.