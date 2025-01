Meran: Aufsehenerregender Unfall in Bahnhofsnähe

Von: ka

Meran – Am Dienstagabend kurz nach 20.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Meran zu einem Verkehrsunfall in die Europa-Allee, nahe am Bahnhof Meran, alarmiert.

Umgehend rückte n die Wehrleute zum Unfallort aus. Laut Erstinformationen hatte sich ein Fahrzeug überschlagen, wodurch eine Person im Wrack eingeklemmt worden war. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Nach einer schnellen Stabilisierung des Fahrzeugs konnte über die Fahrzeugtür ein Zugang geschaffen und die Person gerettet werden.

Die verletzte Lenkerin konnte in kürzester Zeit an den Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Meran übergeben werden, welcher die Erstversorgung übernahm. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Meran eingeliefert. Die Wehrleute vor Ort sicherten die Unfallstelle, banden auslaufende Betriebsmittel und kümmerten sich gemeinsam mit dem Abschleppdienst um die Aufräumarbeiten.

Die Behörden leiteten unterdes Ermittlungen zum Unfallhergang ein.