Meran: Brandstifter gefilmt

Meran – Gigi Laurenza betreibt in Meran das Tabakwarengeschäft mit angeschlossener Bar “Adige” in der Speckbacherstraße nahe des Bahnhofs. In der Nacht auf gestern hat eine bislang unbekannte Person den Außenbereich in Brand gesetzt. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat eine Überwachungskamera das Geschehen festgehalten. Gegen 3.00 Uhr in der Früh ist die Person aufgetaucht und hat Stühle und Schirme in Brand gesetzt.

Er habe keine Feinde oder offene Rechnungen, daher könne er sich den Vandalenakt auch nicht erklären. Der Betreiber der Bar hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Offenbar soll die betreffende Person noch am Tag zuvor Kundschaft von Laurenza gewesen sein. Laurenza hofft, dass die Ordnungshüter aktiv werden und er letztlich Schadenersatz erhält.