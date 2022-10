Meran: Das hätte schlimm ausgehen können

Meran – Zu einem weiteren Fall bedenklicher Gewalt ist es vor wenigen Tagen in Meran gekommen. Ein 45-jähriger Meraner wurde mit einer 60 Zentimeter langen Eisenstange so heftig am Kopf verletzt, dass er im Krankenhaus eine Heilungsdauer von über 40 Tagen bescheinigt bekommen hat. Der Täter konnte glücklicherweise zügig von den Ordnungshütern identifiziert werden.

Der Vorfall hat sich laut der Zeitung Alto Adige am Sonntag gegen 6.30 Uhr zugetragen. Der Meraner war gemeinsam mit einem Freund auf der Terrasse einer Bar in der Pfarrgasse, als es mit einem anderen Barbesucher zu einer Diskussion kam. Bevor die Wogen hochgingen, bezahlten die beiden Männer und machten sich auf den Heimweg.

Sie hatten den Disput beinahe vergessen, als plötzlich aus dem Hinterhalt der rund 25- bis 30-jährige Mann aus der Bar mit einer Eisenstange in der Hand ohne Vorwarnung auf den 45-Jährigen einprügelte. Dabei traf er ihn am Kopf und fügte ihm eine tiefe Platzwunde zu. Diese musste sogar mit Klammern verarztet werden.

Der Angreifer wollte laut den Aussagen seines Freundes weiter auf sein Opfer losgehen. Er sei aber dazwischengegangen und habe die Carabinieri alarmiert.

Diese waren glücklicherweise rasch zur Stelle und konnten den Übeltäter beim Fluchtversuch stellen.

Der 45-jährige Meraner wird mit den Bescheinigungen aus dem Krankenhaus in diesen Tagen Anzeige erstatten. Sein Kollege erklärt, dass die Sache ein böses Ende hätte nehmen können.