Meran: Fünfmal Trunkenheit am Steuer in einer Woche

Meran – Das Ende des Lockdowns und das Wiederauflammen des Nachtlebens mit den ersten Lockerungen in Phase zwei haben in Südtirol nicht nur positive Folgen. Jugendliche und junge Erwachsene konsumieren wieder vermehrt Alkohol – und setzen sich in manchen Fällen leider hinters Lenkrad.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat die Meraner Stadtpolizei allein in einer Woche fünf Personen wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein entzogen.

In drei Fällen wurden die Betroffenen gegen Mitternacht kontrolliert, im schwerwiegendsten Fall wurde ein Autofahrer allerdings schon kurz nach 18.00 Uhr in der Nähe des Krankenhauses aufgehalten.

Der junge Fahrer hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Laut Verkehrskodex ist in solchen Fällen neben dem Entzug des Führerscheins für ein bis zwei Jahre eine Geldstrafe von 1.500 bis 6.000 Euro, eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr und die Beschlagnahme des Autos vorgesehen.