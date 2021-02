Meran: Fußgänger von Pkw angefahren

Meran – In der Andreas Hofer-Straße in Meran hat sich am Donnerstag gegen 11.37 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person von einem Pkw angefahren worden. Im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri.

Der Schwerverletzte wurde ins Meraner Krankenhaus eingeliefert.