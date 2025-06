Meran: Genesener Igel kehrt zurück zu seiner Retterin

Notverband am Lauf

Von: luk

Meran – Ein kleiner Igel mit großem Überlebenswillen: In Meran ist ein Igel nach wochenlanger Pflege wieder in die Freiheit entlassen worden. Er kehrte in den Garten jener Frau zurück, die ihn ursprünglich entdeckt und gerettet hatte.

Das Tier war mit einer geschwollenen und verletzten Pfote gefunden und dem Wildtierzentrum CRAB übergeben worden. Dort übernahm ein Team um die Tierärztin Anna Sturaro die Versorgung. Der Igel litt unter mehreren Frakturen, Infektionen und einem Abszess. Vermutlich war das Tier in einer misslichen Lage und hatte sich eingeklemmt. Mit viel Hingabe, Medikamenten und einem Notverband aus einer Plastikhülle einer Pralinenschachtel konnte das Tier stabilisiert werden.

Am 30. Mai wurde der Igel wieder ausgewildert und nur wenige Tage später entdeckte ihn seine einstige Retterin erneut im Garten, diesmal gesund und in Begleitung eines Artgenossen.

„Solche kleinen Geschichten zeigen, wie wichtig unsere tägliche Arbeit ist“, sagt CRAB-Präsident Vincenzo Mulè. Das Zentrum appelliert an die Bevölkerung, verletzte Wildtiere stets zu melden. “Jede Hilfe zählt”.