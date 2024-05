Meran: Im Morgengrauen klickten die Handschellen

Von: luk

Meran – In der beschaulichen Passerstadt Meran ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden erneut ein mit Haftbefehl gesuchter Mann von der Polizei festgenommen worden.

Es handelt sich um den 33-jährigen T. C. B. aus Kolumbien. Er verfügt über eine gültige Aufenthaltsbewilligung und ist in Meran wohnhaft. In der Vergangenheit war er mehrfach aktenkundig geworden. Vor allem Drogenhandel, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt gehen auf sein Konto.

Außerdem war er 2018 an einer wüsten Schlägerei am Theaterplatz in Meran beteiligt. Ende 2023 war er untergetaucht. Gegen den Kolumbianer lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft über eine Freiheitsstrafe von knapp sechs Jahren vor.

Seit Tagen lagen die Ermittler nach entsprechenden Hinweisen auf der Lauer: Tatsächlich tauchte der 33-Jährige am Mittwochmorgen in seiner alten Wohnung in Meran auf. Dort wurde er von den Beamten überrascht und überwältigt. Anschließend wurde er in das Gefängnis von Bozen überstellt, um seine Haftstrafe anzutreten.

Quästor Paolo Sartori veranlasste auch den Entzug des Aufenthaltstitels von T. C. B.. Sobald er aus dem Gefängnis entlassen wird, soll er abgeschoben werden.