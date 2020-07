Meran: Kellnerin belästigt und mit Pfefferspray ausgeknockt

Meran – Die Carabinieri von Meran haben wegen eines Diebstahls sowie einer Gewalttat zwei Personen aus Nordafrika angezeigt.

Zu dem Diebstahl kam es am Dienstagnachmittag. Einer 66-jährigen Urlauberin aus Deutschland wurde aus dem Fahrradkorb ihre Tasche gestohlen. Anhand der Täterbeschreibung konnten die Exekutivbeamten den Taschendieb in der Garibaldistraße ausfindig machen. Bei einer Durchsuchung wurde eine Geldkarte des Opfers bei dem Algerier gefunden. Weil er sich den Behörden widersetzte, wurde der Mann nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Noch am Abend desselben Tages mussten die Carabinieri zu einem weiteren Vorfall ausrücken: Ein Nordafrikaner betrat am Theaterplatz in nicht nüchternem Zustand eine Bar und begann dort die Baristin zu belästigen. Ein anderer Gast griff ein und bewegte den Migranten vor die Tür. Die Baristin versuchte schließlich, die Gemüter zu beruhigen. Doch der Nordafrikaner holt Pfefferspray hervor und besprühte damit die Frau. Völlig paralysiert und ohne Atem war sie außer Gefecht gesetzt, während der Angreifer das Weite suchte.

Auch in diesem Fall konnten die Carabinieri den mutmaßlichen Täter – einen 33-jährigen bereits polizeibekannten Algerier – ausforschen und anzeigen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.