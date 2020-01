Meran: Kind von Pkw erfasst

Meran – In Meran wurde am frühen Freitagabend ein Kind von einem Auto angefahren. Laut ersten Informationen geschah der Unfall in Obermais kurz nach 17.30 Uhr. Das Kind – ein 2014 geborenes Mädchen – erlitt dabei leichte Verletzungen. Es wurde von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Meran sowie die Gemeindepolizei.