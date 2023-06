Meran: Offene Rechnung mit Schlägen “beglichen”

Meran – In Meran ermitteln die Carabinieri aufgrund einer brutalen Schlägerei, die sich am helllichten Tag vor einer Bar am Krankenhaus zugetragen hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Auslöser dafür eine Art Racheakt oder eine offene Rechnung unter albanischstämmigen Männern gewesen sein. Klar ist: Fünf Männer sind auf einen anderen Landsmann losgegangen.

Als gesichert gilt es laut der Zeitung Alto Adige auch, dass einer der Angreifer während der Schlägerei in sein Auto gestiegen und nach Hause gefahren ist. Dort holte er eine Art Schläger oder Stock, kehrte zur Bar in die Goethestraße zurück und schlug auf den am Boden liegenden Mann ein. Dieser wurde dabei am Kopf getroffen.

Danach suchten die Angreifer das Weite. Das Opfer des Schlägertrupps musste hingegen im Anschluss in der Notfallaufnahme versorgt werden. Seine Verletzungen sollen nicht schwerwiegend sein. Dennoch ermitteln die Carabinieri, da es sich bereits um die zweite brutale Schlägerei in Meran innerhalb nur weniger Tage handelt.