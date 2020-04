Meran: Scharfe Kontrollen in Handelsbetrieben

Meran – “Die strengen Vorschriften verlangen uns allen viel ab, doch für Entwarnung ist es noch zu früh. Es ist weiterhin höchste Achtsamkeit gefragt”, betont Merans Bürgermeister Paul Rösch in einer Aussendung.

Seit Inkrafttreten der Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen haben die Beamten der Meraner Ortspolizei täglich auf dem gesamten Gemeindegebiet die Einhaltung der Vorschriften überwacht.

Dabei wurden 1.463 Autofahrer und Fußgänger kontrolliert. Bei den Kontrollen wird auch geprüft, ob eine Person auf der Liste jener BürgerInnen steht, die unter Quarantäne gestellt wurden. Die aktualisierte Liste wird der Gemeinde täglich von den Behörden des Landes übermittelt.

117 Bürger wurden wegen Verstoßes gegen die Regeln mit einer Geldbuße bestraft. Scharfe Kontrollen hat die Ortspolizei auch in 134 städtischen Handelsbetrieben durchgeführt, um sich zu vergewissern, ob alle verordneten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden sind.

“Die Lage ist allgemein ruhig und die überwiegende Mehrheit der Meranerinnen und Meranern hält sich an die Regeln”, bestätigt Ortspolizei-Kommandant Fabrizio Piras.

“Die Stadtregierung ruft die BürgerInnen erneut dazu auf, sich an die Bestimmungen zu halten und bei Spaziergängen in einem Umkreis von 200 Metern von der eigenen Wohnung zu bleiben. Wenn wir jetzt in unseren Bemühungen nachlassen, werden alle bisherigen Anstrengungen zunichte gemacht”, so Bürgermeister Paul Rösch.