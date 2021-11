Meran: Ungeimpfte [37] stirbt an Covid

Meran – Im Krankenhaus von Meran ist eine 37-jährige Frau an Covid-19 verstorben. Sie war nicht geimpft, wie die Tageszeitung Alto Adige am Dienstag berichtet.

Obwohl die Frau an Vorerkrankungen litt, entschied sie, sich nicht die Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Südtirol 1.208 Personen nach einer Coronainfektion verstorben.

Derzeit befinden sich 69 Covid-Patienten in den Krankenhäusern – vier davon auf den Intensivstationen. Die Zahl der Hospitalisierten ist gerade in den vergangenen Wochen in Südtirol nach oben geschnellt. Südtirol steht damit kurz vor dem Eintritt in die gelbe Zone. Diese ist in Südtirol bei 75 Covid-Patienten auf den Normalstationen und zehn Corona-Patienten auf den Intensivstationen vorgesehen.

Um den Druck auf die Krankenhäuser etwas abzumildern, hat der Sanitätsbetrieb bereits damit begonnen, Covid-Patienten an Privatkliniken wie die Villa Melitta zu überstellen.

Indes versuchen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Thomas Widmann in Rom Handlungsspielraum für stärkere Restriktionen zu erwirken, um erst gar nicht in die gelbe Zone zu kommen.