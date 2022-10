Meraner Carabinieri stellen gestohlene Fahrräder und Drogen sicher

Meran – Die Carabinieri von Meran haben in der Nacht auf Freitag drei Personen aufgehalten, die sich im Besitz gestohlener Fahrräder befanden. Zwei Männer wurden festgenommen, der dritte kassierte eine Anzeige auf freiem Fuß. Bei den drei Personen handelt es sich um italienische Staatsbürger, die im Burggrafenamt ansässig sind.

Die dritte Person hatte außerdem eine geringe Menge an Marihuana und Kokain bei sich.

Ein Zeuge hatte den Diebstahl der Fahrräder gemeldet und beobachtet, wie diese in einen dunklen Kleinwagen gesteckt worden waren. Den Carabinieri von Meran gelang es gemeinsam mit den Carabinieri von Lana, den Wagen in der Dunkelheit abzufangen. Der Pkw war mit ausgeschalteten Scheinwerfern unterwegs.

Zwei Fahrräder waren von einem Campingplatz in Lana gestohlen worden. Die mutmaßlichen Täter hatten die Fahrräder offenbar zunächst in einer Apfelwiese versteckt, um sie in einem zweiten Moment abzuholen.

Die drei jungen Männer sind bereits polizeibekannt. Während einer der beiden Festgenommenen ins Bozner Gefängnis gebracht wurde, überstellten die Ordnungshüter den zweiten in den Hausarrest.

Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Die Carabinieri haben außerdem Einbruchswerkzeug, eine Präzisionswaage und die Drogen beschlagnahmt.

Ein rechtskräftiges Urteil liegt noch nicht vor. Der Richter hat die Betroffenen einstweilen wieder auf freien Fuß gesetzt.