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Hinter einem Busch im Bahnhofspark

Meraner Ortspolizei macht überraschenden Fund

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 15:42 Uhr
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Ortspolizei Meran
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Von: mk

Meran – Die Meraner Ortspolizei hat am Freitag mehrere Parkanlagen in Meran kontrolliert – darunter auch den Bahnhofspark. Nachdem die Beamten mehrere Personen identifiziert hatten, machten sie eine überraschende Entdeckung.

Gegen 17.00 Uhr stießen die Beamten hinter einem Gebüsch auf mehrere Säcke, die dort offensichtlich jemand versteckt hatte. Beim Inhalt handelte es sich Waren unterschiedlichster Art. Die Ortspolizisten stellten rund einhundert verschiedene Produkte sicher, darunter Kleidung, Lebensmittel, Kosmetika und Haushaltswaren.

Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, galten sämtliche Gegenstände durchwegs als gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf fast 1.000 Euro geschätzt.

Außerdem stießen die Beamten auf ein schwarzes Damen-E-Bike, das vermutlich ebenfalls unrechtmäßig entwendet worden war. Nachforschungen der Beamten zahlten sich aus: Der mutmaßliche Täter konnte identifiziert und angezeigt werden.

Bezirk: Bozen

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