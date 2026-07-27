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Warnstufe Orange am 30. Juli

Meraner Stadtverwaltung warnt vor extremen Temperaturen

Montag, 27. Juli 2026 | 15:16 Uhr
Hitze Senioren Alte Frau hlt feuchtes Tuch an die Stirn
fotolia.de/Robert Kneschke
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Von: mk

Meran – In dem vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz veröffentlichten Warnlagebericht für Donnerstag, 30. Juli wurde die Alarmstufe für das Gemeindegebiet von Meran auf Orange gesetzt, was einem mäßigen Gefährdungspotential entspricht.

Vor allem ältere und kranke Menschen sowie Kinder müssen sich vor der Hitze schützen. Um die anhaltenden Extremtemperaturen gut zu überstehen, ist es wichtig, einige grundlegende Empfehlungen zu befolgen: Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, vorzugsweise Wasser oder andere ungesüßte Getränke, und nehmen Sie regelmäßig leichte Mahlzeiten zu sich. Vermeiden Sie es, sich in den heißesten Stunden des Tages der prallen Sonne auszusetzen. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen während der heißesten Stunden. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, denken Sie daran, ausreichend Wasser mitzunehmen. Wohnungen sollten tagsüber durch Vorhänge und Jalousien vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und nachts und in den frühen Morgenstunden gelüftet werden.

Ausführlichere Infos finden Sie auf der Homepage der Agentur für Bevölkerungsschutz.

Bezirk: Burggrafenamt

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