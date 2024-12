Merans Bürgermeister zieht Bilanz

Von: fra

Meran – Wohnungsmangel und Sicherheit, das waren heuer die wichtigsten Themen für die Stadtregierung in Meran. Bürgermeister Dario Dal Medico hat Bilanz gezogen. Zur Lösung des Wohnproblems habe man begonnen, ein ehemaliges Gewerbegebiet und weitere Grundstücke in Wohngebiete umzuwandeln. Dort können dann Wohnbaugenossenschaften tätig werden. Zudem sollen auch Wohnungen mit Preisbindung in Meran entstehen.

Für die Sicherheit in Meran war im Frühjahr die Operation “Sichere Straßen” gestartet worden, um Kleinkriminalität zu verhindern. In den nächsten Tagen beginnt das Projekt der Nachbarschaftskontrolle.