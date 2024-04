Messerangriff in Sydney: Polizistin als Heldin gefeiert

Amy Scott kann die schlimme Bluttat in einem belebten Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney mit sechs Todesopfern zwar nicht verhindern. Doch das schnelle und unerschrockene Handeln, mit dem die Polizistin am Samstagnachmittag einen messerschwingenden Mann in den Weiten der Mall stellt und tötet, rettet “viele, viele Leben”, sagte Chris Minns, der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, am Sonntag.

Auch Australiens Premier Anthony Albanese feierte die Beamtin als Heldin, die “ohne Zweifel Leben durch ihr Handeln” rettete. Die australische Polizei geht indes nach der tödlichen Messerattacke nicht von einem terroristischen Motiv des Täters aus. Der 40 Jahre alte Angreifer habe psychische Probleme gehabt und allem Anschein nach kein ideologisches oder anderes konkretes Motiv, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei des Bundesstaats New South Wales, am Sonntagfrüh (Ortszeit). “Für uns erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass es mit seiner psychischen Gesundheit zu tun hatte.” Näher führte Cooke diesen Punkt in seiner Stellungnahme nicht aus.

Die Polizei habe auch mit der Familie des Mannes gesprochen, der im vergangenen Monat aus dem Bundesstaat Queensland nach New South Wales gekommen sei und einen kleinen Lagerraum genutzt habe, sagte Cooke. Dieser Lagerraum sei bereits durchsucht worden. Der Mann war der Polizei in Queensland laut Cooke schon vor der Tat bekannt, allerdings nicht wegen schwerwiegender Delikte.

Der Täter hatte am Samstagnachmittag in einem belebten Einkaufszentrum der ostaustralischen Millionenmetropole Sydney mehrere Menschen niedergestochen. Fünf starben in der Mall in Bondi Junction, ein sechstes Opfer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Um das Leben weiterer, teils schwer verletzter Menschen wurde gebangt. Cooke sagte am Sonntag, mehrere Opfer seien weiterhin im Krankenhaus, viele davon “in kritischem, aber stabilem Zustand” – darunter ein wenige Monate altes Baby, dessen Mutter Medienberichten zufolge unter den Toten ist.