Meuternder Russe überfährt seinen Kommandanten

Kiew – Dass es mit der Kampfmoral der russischen Soldaten, die von Putin in den Krieg geschickt worden sind, nicht zum Besten bestellt ist, zeigt ein unglaublicher Vorfall, der sich nordwestlich von Kiew zugetragen hat.

Informationen westlicher Quellen zufolge soll ein russischer Kommandeur während der Kämpfe von meuternden Truppen überfahren worden sein. Ein meuternder Panzerfahrer, der über die hohen Verluste, die seine Einheit erlitten hatte, sehr entrüstet gewesen sein soll, soll mit seinem Panzerfahrzeug die Beine seines Vorgesetzten überrollt haben. Laut späteren Erkenntnissen soll der Oberst nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Weißrussland seinen Verletzungen erlegen sein.

Der ursprüngliche Bericht über die Meuterei wurde am Mittwoch auf Facebook von einem ukrainischen Journalisten, Roman Tsymbaliuk, veröffentlicht. Er berichtete, dass es zur Meuterei kam, nachdem die militärische Einheit, die in Makariv, eine Kleinstadt westlich von Kiew, gekämpft hatte, von rund 1.500 ursprünglich eingesetzten Soldaten durch Tod oder Verwundung 750 verloren hatte. Seinen Aussagen zufolge wurde ein Oberst der 37. motorisierten Gardeschützenbrigade, Yuri Medvedev, noch während der Kampfhandlungen von einem Panzer, der von einem meuternden Soldaten gelenkt wurde, überfahren.

Der wütende Soldat, so der Journalist, machte seinen Vorgesetzten persönlich für den Tod seiner Freunde und Kameraden verantwortlich. „Nachdem er während des Kampfes einen günstigen Moment gewählt hatte, überfuhr er den neben ihm stehenden Kommandeur und verletzte ihn an beiden Beinen“, so der Journalist. Yuri Medvedev, der schwerste Verletzungen erlitten hatte, wurde in ein Krankenhaus nach Weißrussland gebracht.

Ein vom tschetschenischen Staatschef Ramsan Kadyrov, einem engen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, veröffentlichtes Video zeigt, wie Oberst Yuri Medvedev, der zu diesem Zeitpunkt noch lebte, von Rettungskräften abtransportiert wird.

Im Video ist zu erkennen, wie ein tschetschenischer Kämpfer mit dem Soldaten auf der Bahre, der offensichtlich Beinverletzungen hat, spricht und sich nach seinem Befinden erkundet. Der Soldat, bei dem es sich um den verletzten Oberst handeln soll, antwortet, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. „Mir geht es gut. Woher kommst du?“, so angeblich Yuri Medvedev.

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz

— Mike Sington (@MikeSington) March 23, 2022