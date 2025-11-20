Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Hochwasser in Vietnam
Küstenstadt Nha Trang teilweise unter Wasser

Mindestens 16 Tote nach Starkregen und Hochwasser in Vietnam

Donnerstag, 20. November 2025 | 11:31 Uhr
APA/APA/AFP/DUC THAO
Von: APA/AFP

Nach tagelangen heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Vietnam ist die Zahl der Toten auf mindestens 16 gestiegen. Nach fünf Vermissten werde noch gesucht, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. In der Küstenstadt Nha Trang, die wegen ihrer malerischen Strände auch bei ausländischen Touristen beliebt ist, standen ganze Stadtviertel unter Wasser. Insgesamt wurden mehr als 43.000 Häuser überflutet, mehrere Straßen waren durch Erdrutsche blockiert.

Seit Ende Oktober wird der südliche Teil Zentralvietnams immer wieder von Starkregen heimgesucht, beliebte Touristenorte an der Küste wurden schon mehrfach überschwemmt. Der Geschäftsmann Bui Quoc Vinh aus Nha Trang sagte, er selbst sei in seiner Wohnung im 24. Stock in Sicherheit, seine Restaurants und Geschäften im Erdgeschoss stünden aber unter Wasser. Auch seine Beschäftigten habe es teilweise hart getroffen. In einigen Häusern stehe das Wasser zwei Meter hoch.

Hubschrauber sollen weitere Vermisste finden

In den Provinzen Gia Lai und Dak Lak waren Rettungskräfte mit Booten im Einsatz. Sie holten Menschen von Hausdächern und brachen Fenster auf, um Menschen aus überfluteten Wohnungen zu retten. Seit dem Wochenende wurden bereits 16 Tote geborgen, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Verteidigungsministerium kündigte den Einsatz von Militärhubschraubern an, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen.

Der Regen löste auch Erdrutsche aus, unter anderem in der Umgebung der Touristenstadt Da Lat in den Bergen. Nach Angaben des Wetterdienstes fielen in der Region seit dem Wochenende bis zu 600 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Hotelbesitzer Vu Huu Son sagte, nur noch eine Zufahrtsstraße in die Stadt sei passierbar. Die meisten Touristen seien aber schon vor dem Unwetter abgereist oder hätten ihre Reisen storniert. Nach Berichten staatlicher Medien wurde auf mehreren Bahnstrecken zwischen dem Norden und dem Süden auch der Zugbetrieb eingestellt.

In Vietnam gibt es in der Regenzeit zwischen Juni und November oft Unwetter. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse häufiger und heftiger. Bis Ende Oktober wurden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in Vietnam nach Angaben des Umweltministeriums bereits 279 Todesopfer oder Vermisste verzeichnet.

