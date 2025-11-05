Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens elf Tote bei Brand in Pflegeheim in Bosnien
Rauch stieg aus dem brennenden Gebäude auf

Mindestens elf Tote bei Brand in Pflegeheim in Bosnien

Mittwoch, 05. November 2025 | 09:20 Uhr
Rauch stieg aus dem brennenden Gebäude auf
APA/APA/AFP/-STR
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einem Brand im städtischen Alters- und Pflegeheim der nordbosnischen Stadt Tuzla sind mindestens elf Bewohner ums Leben gekommen, berichtete das bosnische Nachrichtenportal “klix.ba” unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Zijad Lugavic. 35 weitere Menschen würden im Krankenhaus versorgt, bei drei von ihnen sei der Zustand kritisch. Der Brand war in der Nacht auf Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache im siebenten Stock des neunstöckigen Gebäudes ausgebrochen.

In der Etage waren den Berichten zufolge pflegebedürftige und bettlägerige Patienten mit schweren Demenz- und Krebserkrankungen untergebracht. Unter den Verletzten befanden sich auch Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte sowie Mitarbeiter des Heims.

Kritik an Zuständen im Seniorenheim

Das Altenheim in Tuzla wurde in den 1980er-Jahren, zu Zeiten des sozialistischen Jugoslawien, errichtet. Das hochragende Gebäude im damaligen architektonischen Stil prägt das Stadtbild von Tuzla, einem ehemaligen Industriezentrum im Norden von Bosnien-Herzegowina.

Bewohner des Heims und ihre Angehörigen sowie einige Politiker in Tuzla kritisieren allerdings seit Jahren die aus ihrer Sicht unzumutbaren Zustände im Seniorenheim. Zur Sprache kamen unter anderem Mängel wie Feuchtigkeit, schlechtes Essen und rüder Umgang des Personals mit den Bewohnern, schrieb “klix.ba”. Gegenstand der Kritik war auch, dass besonders schwer erkrankte Patienten in den höheren Stockwerken untergebracht wurden.

Die Verantwortlichen der Stadt gingen den Berichten zufolge auf die Beschwerden nicht ein. Zu Jahresbeginn soll die Heimleitung die Preise für die Unterbringung und Versorgung sogar um bis zu 30 Prozent erhöht haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
61
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
48
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
43
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
39
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Kommentare
36
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 