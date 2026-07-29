Mindestens fünf Tote durch Erdbeben im Südwesten Japans

Von: APA/AFP/Reuters

Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens fünf gestiegen. Zwei von ihnen seien in einem Einkaufszentrum in der Stadt Kashima entdeckt worden, in dem durch das Beben eine Etage eingestürzt war, teilte am Mittwoch die Katastrophenschutzbehörde mit. Bei diesen beiden Todesopfern handelt es sich laut Medienberichten um zwei junge Frauen. Drei weitere Todesopfer wurden aus anderen Orten der Region Kumamoto gemeldet.

Es wurde befürchtet, dass die Opferzahl im Laufe des Tages noch steigt, weil vor allem in dem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in Kashima noch Menschen vermutet werden. Rettungskräfte suchten dort am Mittwoch weiter fieberhaft nach Vermissten.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 hatte die Region Dienstagnachmittag erschüttert. Es ereignete sich laut der japanischen Behörde für Wetter- und Geowissenschaften auf der Insel Kyushu und erreichte die auf der japanischen Erdbebenskala höchste Stufe sieben. Mehrere Nachbeben folgten, darunter eines der Stärke 6,1. Eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben, kurz darauf aber wieder aufgehoben.