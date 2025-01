Mit 190 km/h durch Sterzing: Raser fürchtet sich vor Kontrolle

Von: mk

Sterzing – Nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd haben die Carabinieri in Sterzing am Freitag einen jungen Autofahrer wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Alkohol am Steuer angezeigt. Der Vorfall hat sich gegen 2.00 Uhr in der Früh ereignet.

Die Carabinieri waren bei einer Verkehrskontrolle auf der Brennerstaatsstraße auf den großzylindrigen Pkw aufmerksam geworden. Als der Lenker die Ordnungshüter erblickte, drückte dieser sofort auf das Gaspedal und erhöhte die Geschwindigkeit, während er in Richtung Norden weiterfuhr.

Sofort nahmen die Carabinieri die Verfolgung auf. Dabei beschleunigte der Fahrer im Fluchtauto das Tempo dermaßen, dass er eine Geschwindigkeit von 190 Stundenkilometer erreichte – und das auf einem Abschnitt der Staatsstraße, wo ein Tempolimit von 70 km/h herrscht.

Der riskante Ritt mitten in der Nacht endete in Gossensaß. Weil sich der Fahrer in der Falle wähnte, hielt er an und versuchte, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Dennoch konnte er von den Carabinieri gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige aus Pfitsch offensichtlich alkoholisiert war. Bei einer Überprüfung wurde ein Alkoholspiegel von rund 1,3 Promille registriert. Das ist vermutlich auch der Grund, warum er von den Carabinieri nicht aufgehalten werden wollte.

Der Fahrer wurde nicht nur wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Trunkenheit am Steuer angezeigt, sondern er wurde auch wegen Geschwindigkeitsüberschreitung sanktioniert. Außerdem hatte er ausgerechent auf einem Behindertenparkplatz angehalten.