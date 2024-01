Mit 25 Gramm Kokain auf der Piste erwischt – Festnahme

Corvara – Die Carabinieri von Corvara haben in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei einen 25-jährigen Brasilianer wegen Drogenbesitzes auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Vorfall hat sich während der Weihnachtsferien im Rahmen von Kontrollen auf der Skipiste ereignet.

Der junge Mann, der in Italien ansässig ist und noch keine Vorstrafen hat, hatte 25 Gramm Kokain bei sich.

Ein 48-jähriger Italiener wurde auf freiem Fuß angezeigt, weil er mit elf Gramm Marihuana, vier Gramm Kokain und einer Präzisionswaage erwischt wurde. Auch ein 29-jähriger Italiener kassierte eine Anzeige – wegen 21 Gramm Marihuana. Die beiden Letzteren schienen in den Datenbanken der Ordnungshüter bereits auf.

Die drei Saisonarbeiter haben ihre Unterkunft in Corvara. Laut Analysen des Drogenlabors in Leifers hätten aus der Menge 70 Dosen Kokain 169 Dosen Marihuana gewonnen werden können. Es gilt die Unschuldsvermutung.

„Wie dieser Vorfall zeigt, findet der Drogenhandel nicht nur in den Städten statt, sondern es gibt ihn auch in Höhe In Berggasthäusern und Schutzhütten“, erklärt der Landeskommandant der Carabinieri, Colonnello Raffaele Rivola.