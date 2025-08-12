Mit Führerschein-Fälschung durch Meran

Von: luk

Meran – Die Ortspolizei von Meran hat am späten Nachmittag in der IV.-November-Straße ein Fahrzeug kontrolliert. Dabei stellten die Exekutivbeamten fest, dass ein algerischer Staatsbürger im Besitz eines polnischen Führerscheins war, der jedoch offensichtlich gefälscht wurde.

Das Dokument wurde beschlagnahmt und wird nun forensisch untersucht. Der Mann wurde der Justiz angezeigt.

Gegen 21.30 Uhr führte eine weitere Streife in der Nähe des Festivals „Triloco“ auf dem Thermenplatz eine Personenkontrolle durch.

Ein Gambier konnte keine Ausweisdokumente vorweisen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als er zur Polizeiwache gebracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Ordnungshüter. Nach der Feststellung seiner Identität wurde auch er angezeigt.