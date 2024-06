Mit Glasflaschen um sich geschmissen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Samstag in Bozen von einem Passanten in der St.-Johann-Gasse verständigt worden. Ein 23-Jähriger hatte in trunkenem Zustand mit Glasflaschen um sich geworfen.

Als die Beamten eintrafen, saß der junge Mann auf einer Bank. Um ihn herum lagen mehrere leere Bierdosen und Scherben. Als ihn die Polizei zur Rede stellte, brachte er nur unzusammenhängende Sätze in einem aggressiven Unterton hervor.

Der Betrunkene wurde als N. Y. identifiziert. Der junge Tunesier ist bereits vorbestraft. Nachdem ihn die Polizisten aufgefordert hatten, das zebrochene Glas und den Unrat vom Boden aufzuheben, wurde er in die Quästur gebracht.

Dabei kassierte er eine Verwaltungsstrafe für Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Außerdem sprach Quästor Paolo Sartori ein zweijähriges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen aus und er entzog ihm die Aufenthaltsgenehmigung. Dadurch soll eine Abschiebung ermöglicht werden.