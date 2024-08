Mit Kontrolle Nummer zwei hatten sie nicht gerechnet

Von: luk

Bozen – Dank der intensiven Präventionsarbeit der Staatspolizei konnte ein weiterer Schlag gegen die Kleinkriminalität in der Stadt Bozen erfolgen. In der vergangenen Nacht entdeckte eine Polizeistreife in der Duca-d’Aosta-Straße zwei verdächtige Personen. Bei den Männern handelt es sich um einen 35-jährigen Palästinenser und einen 29-jährigen Syrer, beide mit zahlreichen Vorstrafen.

Als die beiden Männer die Polizei bemerkten, versuchten sie sofort, auf zwei Fahrrädern zu fliehen. Einer der Verdächtigen trug zudem einen großen Rucksack bei sich. Auffällig war, dass die Männer nur wenige Stunden zuvor bereits einer Polizeikontrolle unterzogen wurden, damals jedoch weder Fahrräder noch einen Rucksack bei sich hatten.

Nach kurzer Verfolgung wurden die Männer erneut von der Polizei gestoppt und einer gründlichen Durchsuchung unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Rucksack eine PlayStation5-Konsole mit zwei Controllern, ein Stromkabel sowie ein Spiel enthielt. Zudem wurden die beiden Fahrräder als mutmaßliche Diebesware beschlagnahmt.

In der Polizeiwache konnten die Verdächtigen keine glaubwürdige Erklärung zur Herkunft der Gegenstände liefern, die vermutlich aus einem kurz zuvor begangenen Diebstahl stammen. Aufgrund dieser Umstände wurden beide Männer wegen Hehlerei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wegen ihrer Vorstrafen und des illegalen Aufenthalts in Italien erließ Quästor Paolo Sartori zudem Ausweisungsbescheide gegen die beiden Männer. Ihnen wurde befohlen, das Staatsgebiet unverzüglich zu verlassen.