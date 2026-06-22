Mittewald: Geländewagen verunglückt auf Straße zur Puntleider Alm

Von: luk

Mittewald – Am Montagvormittag ist es auf der Straße zur Puntleider Alm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Geländewagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb im unwegsamen Gelände liegen.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Mittewald, Vahrn und Mauls rückten rasch zur Unfallstelle aus. Die im Fahrzeug eingeschlossene Person konnte von den Einsatzkräften befreit und nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben werden.

Im Anschluss sicherten die Feuerwehren die Unfallstelle und unterstützten die weiteren Maßnahmen vor Ort. Neben den Feuerwehren stand auch der Rettungsdienst im Einsatz.