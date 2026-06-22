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Fahrer musste befreit werden

Mittewald: Geländewagen verunglückt auf Straße zur Puntleider Alm

Montag, 22. Juni 2026 | 16:12 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mittewald
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Von: luk

Mittewald – Am Montagvormittag ist es auf der Straße zur Puntleider Alm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Geländewagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb im unwegsamen Gelände liegen.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Mittewald, Vahrn und Mauls rückten rasch zur Unfallstelle aus. Die im Fahrzeug eingeschlossene Person konnte von den Einsatzkräften befreit und nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben werden.

Im Anschluss sicherten die Feuerwehren die Unfallstelle und unterstützten die weiteren Maßnahmen vor Ort. Neben den Feuerwehren stand auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Bezirk: Wipptal

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