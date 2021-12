Mix aus Impfstoffen erhöht den Schutz

Beim Impfwochenende in Südtirol wird mit Moderna geimpft

Bozen – Bei den anstehenden Impftagen am kommenden Wochenende in Südtirol wird vor allem der Impfstoff von Moderna verabreicht. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, lässt eine Auffrischungsimpfung mit Morderna den Infektionsschutz um 72 Prozent ansteigen, wenn vorher Biontech-Pfizer verimpft wurde. Wird hingegen in der dritten Runde auch der Biontech-Impfstoff gespritzt, steigt der Infektionsschutz zum 62 Prozent.

Eine Kreuzung der Impfstoffe bringt also einen höheren Schutz. Laut Sanitätsbetrieb stellt das auch kein Problem dar. Das hätten die Erfahrungen aus anderen Ländern gezeigt, etwa aus Singapur.

Rund 20 Prozent der freien Termine beim Impfwochenende sind bereits ausgebucht.