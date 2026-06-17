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Teilnahme innerhalb 11. Juli

Mobbing nicht nur Frauenthema – Aufruf zur Beteiligung an Umfrage

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 17:39 Uhr
Mobbing schule bullismo
Shutterstock
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Von: mk

Bozen – Seit Anfang Mai und noch bis zum 11. Juli wird eine landesweite, anonyme Online-Umfrage zu Mobbing, Belästigung, Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz durchgeführt. Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof verfolgt die laufende Aktion mit großem Interesse. Die Initiative basiert auf dem Gleichstellungsaktionsplan und wird von Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer begleitet und koordiniert. Erste Zwischenergebnisse liegen jetzt vor.

75 Prozent der bisherigen Meldungen stammen von Frauen

Bis heute haben 3.253 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen, davon 2.427 Frauen und 743 Männer. Von den restlichen 83 Beteiligungen haben sich zwölf als intersexuell erklärt, der Rest war ohne Angaben zum Geschlecht. “Für mich ist die hohe Beteiligung überraschend und sehr klar. Wir brauchen vermehrt gezielte Maßnahmen, vor allem aber auch viel Sensibilität und Achtsamkeit”, sagt Landesrätin Magdalena Amhof. “Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz dürfen nicht verschwiegen werden – das schützt nicht die Betroffenen, sondern die Täterinnen und Täter. Deshalb rufen wir Betroffene weiterhin auf, sich bis zum 11. Juli an der Umfrage zu beteiligen. Angesprochen sind alle – unabhängig von Geschlecht und Hintergrund.”

Teilnahmeaufruf geht explizit auch an männliche Betroffene

Gleichstellungsrätin Hofer erinnert daran, dass sich die anonyme Umfrage an alle erwerbstätigen Personen in Südtirol ab 15 Jahren richtet. “Wir haben gemerkt, dass sich auffällig mehr Frauen als Männer beteiligen. Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz sind aber kein geschlechtsspezifisches Thema, sie betreffen alle. Daher lade ich noch einmal explizit alle betroffenen Männer ein, an der Umfrage teilzunehmen, damit wir ein realistisches Bild der Situation erhalten”, so Hofer. Ziel sei es, für Gewalt, Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz zu sensibilisieren, um dann gezielte Präventionsmaßnahmen fördern zu können.

Unter dem Link www.fair.apollis.it gelangen Betroffene direkt zum Online-Fragebogen.

Bezirk: Bozen

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